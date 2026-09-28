Bolu'da 3 katlı evin çatısında elektrik kaynaklı yangın paniğe neden oldu - Son Dakika
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Bolu'da 3 katlı evin çatısında elektrik kaynaklı yangın paniğe neden oldu

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Bolu\'da 3 katlı evin çatısında elektrik kaynaklı yangın paniğe neden oldu
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Bolu'da Kültür Mahallesi Mimar Sinan Sokak'ta 3 katlı bir evin çatısında elektrik kaynaklı yangın çıktı. Mahalle sakinleri panikle sokağa çıkarken, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında dumandan etkilenen bazı vatandaşlara ambulansta müdahale edildi.

Bolu'da 3 katlı bir evin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevlere teslim olan çatıyı gören mahalle sakinleri sokağa dökülürken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Kültür Mahallesi Mimar Sinan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı bir evin çatısında elektrik kaynaklı yangın çıktı. Çatının alev alev yandığını gören mahalle sakinleri ise panikle sokağa çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangında çatının büyük bölümü alevlere teslim oldu. Yangın sırasında dumandan etkilenen bazı vatandaşlara sağlık ekipleri tarafından ambulansta müdahale edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaynak: İHA
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