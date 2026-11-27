Kocaeli'den yola çıkan araçtan saat 15.00'ten beri haber alınamıyor! Son sinyal Bolu Yedigöller'denGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne ait, içinde 7-8 çocuk ile görevli personelin olduğu tahmin edilen araç için Bolu Yedigöller'de arama sürüyor. Aracın son GPS sinyali Kapankaya Seyir Terası mevkisinden geldi. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı saat 19.10 sıralarında Bolu AFAD'ı bilgilendirdi; bölgeye jandarma, AFAD, sağlık ve UMKE ekipleri gönderildi, AFAD dron ile havadan tarama başlattı.
Bolu'nun Yedigöller mevkisinde, Kocaeli'den hareket eden ve içerisinde çocuklar ile görevli personelin bulunduğu tahmin edilen araçtan haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatıldı.
SAAT 15.00'TEN BERİ HABER ALINAMIYOR
Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca saat 19.10 sıralarında Bolu AFAD'a yapılan bildirimde, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı araçtan saat 15.00'ten itibaren haber alınamadığı belirtildi.
Araçtan son GPS sinyalinin Yedigöller Kapankaya Seyir Terası mevkisinden alındığı bildirildi. Araçta 7-8 çocuk ile görevli personelin bulunduğunun tahmin edildiği aktarıldı.
EKİPLER DRONLA HAVADAN ARIYOR
İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, sağlık ve UMKE ekipleri yönlendirildi. Ayrıca AFAD ekipleri dronla havadan arama çalışmalarına başladı.
Bölgedeki arama çalışmaları devam ediyor.
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