Bolu'da 7 Yaşındaki Çocuk 2.5 Metreden Düştü - Son Dakika
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Bolu'da 7 Yaşındaki Çocuk 2.5 Metreden Düştü

Bolu\'da 7 Yaşındaki Çocuk 2.5 Metreden Düştü

Bolu'da apartmanın giriş kapısından düşen 7 yaşındaki çocuk yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

10.10.2024 16:19
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Bolu'da apartmanın giriş kapısının üstüne çıkan 7 yaşındaki çocuk, yaklaşık 2.5 metre yükseklikten düşerek yaralandı.

Olay, Bahçelievler Mahallesi'nde Şemsi Ahmet Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 7 yaşındaki bir çocuk, apartmanın giriş kapısının üzerindeki betona çıktı. Yaklaşık 2.5 metre yükseklikteki yere çıkan çocuk, dengesini kaybederek yere düşerek ayağından sakatlandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan şhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından küçük çocuğun ambulansta ilk müdahalesi yapıldı. Annesiyle birlikte ambulansa bindirilen çocuk, hastaneye kaldırıldı. - BOLU

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Sağlık, Çocuk, bolu, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bolu'da 7 Yaşındaki Çocuk 2.5 Metreden Düştü - Son Dakika

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