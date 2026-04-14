Bolu'da Abartı Egzozlu Araç Trafikten Men Şeridi - Son Dakika
Bolu'da Abartı Egzozlu Araç Trafikten Men Şeridi

Bolu\'da Abartı Egzozlu Araç Trafikten Men Şeridi
14.04.2026 20:55
Bolu'da abartı egzoz kullanan araç yakalandı, sürücüye 19 bin lira ceza ve 30 gün trafikten men.

Bolu'da vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, abartı egzoz kullanarak çevreye rahatsızlık verdiği belirlenen bir otomobili yakaladı. Sürücüye idari para cezası uygulanırken araç 30 gün süreyle trafikten menedildi.

Olay, Beşkavaklar Mahallesi Aydınlık Sokak'ta akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kılıçarslan Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde sürekli seyir halinde olan ve abartı egzoz kullanarak çevreye rahatsızlık verdiği iddia edilen R.Ç. idaresindeki 35 TED 96 plakalı otomobil, vatandaşlar tarafından polis ekiplerine ihbar edildi. İhbar üzerine Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri bölgede devriye faaliyetlerini artırdı. Yapılan çalışmalar sonucunda ihbar edilen araç Aydınlık Sokak üzerinde yakalanarak durduruldu. Ekiplerin yaptığı incelemede araçta abartı egzoz bulunduğu tespit edildi.

Araç trafikten menedildi

Sürücü R.Ç.'ye "abartı egzoz kullanmak" ve "trafik ekiplerinin uyarı ve işaretlerine uymamak" suçlarından toplam 19 bin lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca araç 30 gün süreyle trafikten menedilirken, sürücünün ehliyetine de el konuldu. R.Ç.'nin sürücü belgesini geri alabilmesi için psikoteknik muayeneden geçmesi gerektiği öğrenildi. - BOLU

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Otomobil, Polis, Çevre, Bolu, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da Abartı Egzozlu Araç Trafikten Men Şeridi - Son Dakika

SON DAKİKA: Bolu'da Abartı Egzozlu Araç Trafikten Men Şeridi - Son Dakika
Advertisement
