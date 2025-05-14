Bolu\'da Ağaç Devrilmesi: İşçi Hayatını Kaybetti

Bolu'da kestiği ağacın devrilmesi sonucu altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Olay, merkeze bağlı Kozlu Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda ağaç kesimi yapan Durmuş Gülen, kestiği ağacın devrilmesi sonucu altında kaldı. Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gülen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından Durmuş Gülen'in cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU