Bolu\'da iki katlı ahşap ev ve ahır alev alev yandı

Bolu'nun Göynük ilçesinde iki katlı ahşap evde çıkan yangın, kısa sürede yanındaki ahıra sıçradı. Yangında ev ve ahır tamamen kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Himmetoğlu köyünde Mürsel Aydın'a ait iki katlı ahşap evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, evin yanında bulunan ahıra da sıçradı. Alevleri fark eden köy sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Göynük Belediyesi itfaiye ekipleri ile orman arazözleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında iki katlı ahşap ev ve ahır tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU