Bolu\'da Asayiş Olaylarına Müdahale

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Bolu'da son bir haftada meydana gelen 275 asayiş olayında 106 şüpheli yakalanırken, aranması bulunan 8 kişi tutuklandı.

Bolu Valiliği tarafından İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin asayiş olaylarına yönelik çalışmaları devam ediyor. Bolu'da son bir haftada 275 asayiş olayı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, asayiş olaylarıyla alakalı 106 şüpheli ekipler tarafından yakalandı. Ayrıca aranması bulunan 21 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden yalnızca 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, narkotik suçlarla mücadele çerçevesinde ekipler tarafından 7 farklı operasyon yapıldı. Operasyonlar kapsamında 16 şahsa işlem yapılırken 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olaylarda, 29.27 gram bonzai, 8.4 gram esar, 1.64 gram skunk maddesi, 83.21 gram metamfetamin, 99 adet ecstasy ve 2 payp maddesi ele geçirildi.

Ekiplerin operasyonlarının devam edeceği öğrenildi. - BOLU