Bolu\'da Atatürk Orman Parkı\'nda Boks Makinesine Hasar Veren Gençler Güvenlik Kamerasına Yakalandı

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Bolu'da Atatürk Orman Parkı'nda bulunan gece kullanıma kapalı olan boks makinesini çalıştırmaya çalışan kimliği belirlenemeyen 4 genç, cihazı yumruklayıp tekme atarak hasar verdi. Gençlerin sorumsuz davranışları anbean kameraya yansıdı.

Olay, geçtiğimiz pazar günü gece saat 22.30 sıralarında Atatürk Orman Parkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park içerisinde bulunan bir büfede gündüzleri çalışan gece saatlerinde kullanıma kapatılan boks makinesinin yanına gelen 4 genç cihazı çalıştırmak istedi. Önce para atan gençler, cihazın kilitli olduğunu anladı ve boks makinesinin topunun aşağı inmediğini fark etti. Dakikalarca cihazla uğraşan gençler, daha sonra cihazı yumruklayıp tekmeler attı. Çalıştıramadıkları boks makinesine hasar veren gençler, daha sonra bölgeden uzaklaştı. 4 gencin boks makinesini çalıştırmak için uğraştığı ve cihazı yumruklayıp tekme attıkları o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Boks makinesinin topunun kesildiği ve kablolarının koparıldığı öğrenildi. - BOLU