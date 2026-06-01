Bolu'da Baba-Oğul Kavgası

01.06.2026 21:46
Bolu'da tartışma çıkan baba ve oğlu yaralandı, hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Bolu'da baba ile 17 yaşındaki oğlu arasında çıkan tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Kavgada yaralanan baba ve oğlu hastaneye kaldırıldı.

Olay, Köroğlu Mahallesi Yağmur Sokak'ta akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde baba ile 17 yaşındaki oğlu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Ev içerisinde başlayan kavga sokağa da taşarken, çevredeki vatandaşlar tarafları ayırdı. Kavgada baba ve oğlu aldıkları yumruk darbeleri sonucu yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ambulansta ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, baba darp raporunun alınmasının ardından işlemleri yapılmak üzere Aile İçi Şiddet Büro Amirliği'ne götürüldü.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - BOLU

Kaynak: İHA

İnceleme, 3. Sayfa, Yaşam, Baba, Bolu, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
