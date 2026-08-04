Bolu'da Balkon'dan Düşen Genç Kız Yaralandı - Son Dakika
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Bolu'da Balkon'dan Düşen Genç Kız Yaralandı

Bolu\'da Balkon\'dan Düşen Genç Kız Yaralandı
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Bolu'da balkondan düşen 21 yaşındaki S.G. hastaneye kaldırıldı. Durumu stabil.

Bolu'da iki katlı evin balkonundan kafa üstü yere düşen 21 yaşındaki kız yaralandı.

Olay, Kültür Mahallesi Fidan Sokak üzerinde bulunan iki katlı evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, balkona çıkan 21 yaşındaki S.G., dengesini kaybederek iki katlı evin balkonundan yere düştü. Kafa üstü beton zemine düşen genç yaralandı. S.G.'yi yerde gören ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan S.G., İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne sevk edildi. S.G.'nin bilincinin açık olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Bolu, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da Balkon'dan Düşen Genç Kız Yaralandı - Son Dakika

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