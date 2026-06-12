Bolu'da Beyaz Et Operasyonu - Son Dakika
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Bolu'da Beyaz Et Operasyonu

Bolu\'da Beyaz Et Operasyonu
12.06.2026 11:12
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Beyaz et sektöründe haksız fiyat artışlarına yönelik operasyonda Erpiliç ve Akpiliç'e kayyım atandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in duyurduğu ve 8 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen beyaz et sektörü operasyonunun en önemli merkezlerinden biri Bolu oldu. Operasyon kapsamında Bolu'nun dev firmaları Erpiliç ve Akpiliç'e denetim kayyımı atanırken, şirketlerin üst düzey yöneticileri gözaltına alındı.

Beyaz et sektöründeki haksız fiyat artışları ve piyasa bozucu faaliyetler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan geniş çaplı adli soruşturma kapsamında emniyet güçleri Bolu'da düğmeye bastı. 8 ilde 13 şirketi ve 32 şüpheliyi kapsayan dev operasyonda, Bolu ekonomisinin can damarlarından olan Erpiliç ve Akpiliç firmalarının genel merkezlerine baskın düzenlendi.

Bolu'daki şirket yöneticilerine gözaltı ve arama

Soruşturma çerçevesinde Bolu'daki adreslerde yapılan eş zamanlı baskınlarda şirketin üst düzey isimleri hedef alındı. Operasyonlar doğrultusunda; Erpiliç Yönetim Kurulu Başkanı M.E, Erpiliç Muhasebe Müdürü M.E, Erpiliç Müdür Yardımcısı M.A ve Akpiliç Yönetim Kurulu Başkanı M.F.A hakkında gözaltı, arama ve el koyma işlemleri uygulandı.

Tüketiciyi korumak ve tedarik zincirini aksatmamak için kayyım atandı

Soruşturma kapsamında, temel gıda tedarik zincirinin kesintiye uğramaması ve ticari faaliyetlerin hukuka uygun, şeffaf, denetlenebilir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla Bolu'daki iki dev firmanın da aralarında bulunduğu 13 şirkete denetim kayyımı atandı. - BOLU

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Ekonomi, Erpiliç, Kayyum, Bolu, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da Beyaz Et Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Aylia Tv Aylia Tv:
    iyi hoş da şimdi bu kayyımlar olunca gıda tedariği nasıl oluyor Bolu'da kesinti olmaz umarım market raflarında boşluk kalmasın ciddi anlamda tüketici zarar görmemelidir bunun için operasyon gerekli ama pratik sonucu bu 0 0 Yanıtla
  • Erkan Samsun Erkan Samsun:
    kayyım atandı tamam da arkasında ne var merak ediyorum daha büyük bir şey mi var bu firmalar niye böyle risk alıp fiyat artışına gitti biliyorlar ki yakalanacaklar işte böyle şeyler hiç bitmez hep birkaç kişi ceza çekip devam eder 0 0 Yanıtla
  • Özlem Yılmaz Özlem Yılmaz:
    vay be işte böyle şeyler olur mu ya şaşıp kaldım ben bu kadar büyük firmalar hep haksız fiyat artışı mı yapıyomuş devleti çok masraflı olmaz mı bu operasyonlar 0 0 Yanıtla
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