17 yaşındaki genç fındık kabuğunu doldurmayacak sebepten öldürüldü

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Narin\'in babası harekete geçti! Verilen bir cezaya itiraz etti

Bolu'da geçtiğimiz gün iki kişi genç arasında çıkan kavgada bıçaklanan 17 yaşındaki genç yaşamını yitirdi. Cinayetin sebebinin ise 'şarj aleti' olduğu öğrenildi.

ŞARJ ALETİ YÜZÜNDEN KAVGA ETTİLER

17 yaşındaki Irak uyruklu Enes Mohammed Khalafaln ve H.S.(20) sokak arasında karşılaştılar. Enes Mohammed Khalafaln, H.S.'ye verdiği şarj aletini istedi. H.S. ise şarj aletini vermeyeceğini dile getirdi. Sokak ortasında birbirini darp eden ikili bir süre sonra ayrıldı.

OLAY BÜYÜDÜ, BIÇAKLA SALDIRDI

H.S. yakında bulunan evine çıkarak bıçak aldı. H.S. evden aldığı bıçakla tekrar sokağa çıkarak Enes Mohammed'i bıçakladı. Yaralı genç, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mohammed Khalafaln tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TUTUKLANDI

Saldırgan şahıs polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından H.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.