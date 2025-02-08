17 yaşındaki genç fındık kabuğunu doldurmayacak sebepten öldürüldü - Son Dakika
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17 yaşındaki genç fındık kabuğunu doldurmayacak sebepten öldürüldü

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Bolu'da iki genç arasında çıkan kavgada 17 yaşındaki Irak uyruklu Enes Mohammed Khalafaln, bıçaklanarak hayatını kaybetti. Cinayetin nedeni ise şarj aleti meselesi olduğu ifade edildi.

08.02.2025 14:57
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Bolu'da geçtiğimiz gün iki kişi genç arasında çıkan kavgada bıçaklanan 17 yaşındaki genç yaşamını yitirdi. Cinayetin sebebinin ise 'şarj aleti' olduğu öğrenildi.

ŞARJ ALETİ YÜZÜNDEN KAVGA ETTİLER

17 yaşındaki Irak uyruklu Enes Mohammed Khalafaln ve H.S.(20) sokak arasında karşılaştılar. Enes Mohammed Khalafaln, H.S.'ye verdiği şarj aletini istedi. H.S. ise şarj aletini vermeyeceğini dile getirdi. Sokak ortasında birbirini darp eden ikili bir süre sonra ayrıldı.

OLAY BÜYÜDÜ, BIÇAKLA SALDIRDI

H.S. yakında bulunan evine çıkarak bıçak aldı. H.S. evden aldığı bıçakla tekrar sokağa çıkarak Enes Mohammed'i bıçakladı. Yaralı genç, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mohammed Khalafaln tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TUTUKLANDI

Saldırgan şahıs polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından H.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

17 yaşındaki genç fındık kabuğunu doldurmayacak sebepten öldürüldü
Kaynak: İHA

Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Kavga, Irak, bolu, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 17 yaşındaki genç fındık kabuğunu doldurmayacak sebepten öldürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Çelikk:
    Serseri Olmuş İnsanlar 43 3 Yanıtla
  • Nuri Varol:
    bu ne arkadaş ülke birleşmiş milletler donmuş ipini koparan burada. 44 1 Yanıtla
  • Cemil Moroglu:
    bir multeci gitti kaldi 19.999.999 multeci. 16 21 Yanıtla
  • Çağatay Edesen:
    Aferin erkeğe!!! 5 14 Yanıtla
  • Paravan Hesap:
    Hem suçlu hem güçlü gencin şarz aletini alıyor tekrar vermeyip g bıçaklıyor öldürüyor. Direkt aynı dakikada kısasa kısas uygulanması gerek o anında... 7 0 Yanıtla
  • Hasan Koç:
    bi haberi doğru yapın birisi ıraklı anladım öbürü kim mafyamı haberi doğru yazın 5 0 Yanıtla
  • kamil erol:
    bunların geninde cinayet hep var 3 0 Yanıtla
  • C. Mersin:
    Sen Irak dan gel hayatının baharında 17 yaşında Bolu da cinayete kurban git. Aslında senin katilin sadece o genç değil, seni bu ülkeye sokanlar da suçlu. Peki onlara ceza var mı ? yok tabiki 3 0 Yanıtla
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