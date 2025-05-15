Bolu\'da Bina Çatısında Yangın

Bolu'da binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Olay, İzzet Baysal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3 katlı bir binanın çatı katından dumanlar yükselmeye başladı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Binada oturanlar tedbir amaçlı dışarıya çıkarıldı. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle alevler büyümeden söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BOLU