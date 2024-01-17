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Bolu'da bir binanın deposundan 35 bin liralık ışıklandırma malzemesi çalındı - Son Dakika
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Bolu'da bir binanın deposundan 35 bin liralık ışıklandırma malzemesi çalındı

Bolu'nun Sağlık Mahallesi'nde bulunan bir binanın deposuna giren iki şüpheli, ışıklandırma malzemelerini çalarak dışarıya çıkardı. Depo sahibinin bildirmesi üzerine polis ekipleri çalışma başlattı ve şüpheliler kısa sürede yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bolu\'da bir binanın deposundan 35 bin liralık ışıklandırma malzemesi çalındı
17.01.2024 - 12:14,
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Bolu'da bir binanın deposundan yaklaşık 35 bin liralık ışıklandırma malzemesi çalan 2 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu'nun Sağlık Mahallesi'nde bulunan bir binanın deposuna iki arkadaş Ö.F.E. ve K.T. girdi. Depo içerisinde bulunan ışıklandırma malzemelerini gören iki şahıs, malzemeleri kimsenin olmadığı bir saatte dışarıya çıkararak çaldı. Depodan malzemelerin çalındığını fark eden depo sahibi durumu polis ekiplerine bildirdi. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, depoya giren hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde şahıslar kısa süre içerisinde kıskıvrak yakalandı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Ö. F. E. ve K.T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - BOLU

Kaynak: İHA
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Bolu, Güvenlik, Hırsızlık, Adliye, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bolu'da bir binanın deposundan 35 bin liralık ışıklandırma malzemesi çalındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bolu'da bir binanın deposundan 35 bin liralık ışıklandırma malzemesi çalındı - Son Dakika
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