Otomobilden yola çöp atan sürücüyü araç içi kamerası yaktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Otomobilden yola çöp atan sürücüyü araç içi kamerası yaktı

Otomobilden yola çöp atan sürücüyü araç içi kamerası yaktı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da seyir halindeki aracın camından çöp poşetini yola atan sürücü, arkadan gelen aracın kamerasına yakalandı. Görüntüleri ihbar kabul eden zabıta ekipleri, sürücüye idari para cezası kesti.

Bolu'da seyir halindeki otomobilin camından yola çöp atan sürücü, arkasından gelen başka bir aracın kamerasına yakalandı. Görüntüleri ihbar kabul eden zabıta ekipleri, plakası tespit edilen sürücüye idari para cezası kesti.

Olay, Beşkavaklar Mahallesi Ulubatlı Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde seyir halinde olan 16 BGP plakalı gri renkli otomobilin sürücüsü, aracının camından çöp poşetini yola fırlattı. O anlar, arkadan gelen başka bir aracın araç içi kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Sürücünün çöpü attıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi D-100 Karayolu üzerinden İstanbul istikametine doğru yoluna devam ettiği görüldü.

Zabıta affetmedi, ceza adrese gönderiliyor

Duyarlı bir vatandaşın araç içi kamerasına yansıyan görüntüleri Bolu Belediyesi'nin ihbar hattına iletmesinin ardından Zabıta Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Türkiye'nin en temiz şehirlerinden biri olan Bolu'da çevreyi kirletenlere göz açtırmayan ekipler, görüntülerden aracın plakasını tespit ederek sürücü hakkında idari para cezası işlemi uyguladı. Düzenlenen idari para cezasının, aracın kayıtlı olduğu adrese posta yoluyla tebliğ edileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Zabıta, Çevre, Yaşam, Bolu, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobilden yola çöp atan sürücüyü araç içi kamerası yaktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamileyken aldırmak istediği oğlu karaciğeriyle annesini hayata bağladı Hamileyken aldırmak istediği oğlu karaciğeriyle annesini hayata bağladı
Yeşil vatana komando kalkanı: Yangın riskine karşı kontroller artırıldı Yeşil vatana komando kalkanı: Yangın riskine karşı kontroller artırıldı
Türk Silahlı Kuvvetleri, Kıbrıs’a ilişkin askeri hazırlık durumunu güncelliyor Türk Silahlı Kuvvetleri, Kıbrıs'a ilişkin askeri hazırlık durumunu güncelliyor
Türkiye’de eşi benzeri olmayan dondurma: Üzerine tuz dökülerek servis ediliyor Türkiye'de eşi benzeri olmayan dondurma: Üzerine tuz dökülerek servis ediliyor
Amasya’da foseptik çukuru faciası: Hayvanlarını kurtarmak isteyen adam feci şekilde can verdi Amasya’da foseptik çukuru faciası: Hayvanlarını kurtarmak isteyen adam feci şekilde can verdi
Süleyman Soylu’dan yıllar sonra gelen itiraf: Gece 3’e kadar uyumadım Süleyman Soylu’dan yıllar sonra gelen itiraf: Gece 3'e kadar uyumadım

18:29
Gençlerbirliği’ne gelen yasak İrfan Can Eğribayat transferini iptal ettirdi
Gençlerbirliği'ne gelen yasak İrfan Can Eğribayat transferini iptal ettirdi
17:47
Uzak Şehir dizisine bomba bir transfer daha
Uzak Şehir dizisine bomba bir transfer daha
17:16
Buluşmaya çağırdığı erkeğin rezilliğini böyle ifşa etti
Buluşmaya çağırdığı erkeğin rezilliğini böyle ifşa etti
16:38
Çok partili dönemde bir ilk Koca kentte CHP’li belediye başkanı kalmadı
Çok partili dönemde bir ilk! Koca kentte CHP'li belediye başkanı kalmadı
14:47
AK Parti’den muhalefete “çerçeve yasa“ bilgilendirmesi
AK Parti'den muhalefete "çerçeve yasa" bilgilendirmesi
14:46
Kiralık katil tutup iş insanını öldürttüler: O anlar kamerada
Kiralık katil tutup iş insanını öldürttüler: O anlar kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2026 18:35:17. #7.12#
SON DAKİKA: Otomobilden yola çöp atan sürücüyü araç içi kamerası yaktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.