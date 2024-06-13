Bolu'da Çatı Katında Çıkan Yangın Kısa Sürede Söndürüldü

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Bolu'da gece saatlerinde 3 katlı bir evin çatı katında elektrik kablolarından kaynaklı çıkan yangın itfaiye ekiplerinin erken müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yangın, Sağlık Mahallesi Mevlana Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evin çatı katında elektrik kablolarından kaynaklı yangın çıktı. Evden duman yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Sağlık ekipleri tarafından 3 katlı evde yaşayan vatandaşların sağlık kontrolü yapıldı. Yangın nedeniyle evin 3. katında ve çatısında hasar meydana geldi. - BOLU