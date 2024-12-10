Bolu'da Çatı Yangını Zannı

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Çatı yangını var zannedildi, ekipler harekete geçti

Apartman boşluğunda yakılan tahta parçaları, ekipleri harekete geçirdi

BOLU - Bolu'da 3 katlı bir apartmanda çatı yangını çıktığını zanneden vatandaşlar itfaiye ekiplerine durumu bildirdi. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan incelemelerde apartman boşluğundaki tahta parçalarının yandığı tespit edildi.

Olay, öğle saatlerinde Köroğlu Mahallesi İkmal Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çatıdan duman çıktığını fark eden vatandaşlar, 'çatı yangını var' diyerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından itfaiye merdiveni ile çatıyı kontrol etti. Hem içeriden hem dışarıdan çatıya bakan ekipler yangına rastlayamadı. Bir süre apartmanda yangının nerede çıktığını tespit etmeye çalışan ekipler, apartman boşluğundaki tahta parçalarının yandığını fark etti. Apartmanı dumana boğan tahta parçaları, ekipler tarafından söndürüldü. Polis ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.