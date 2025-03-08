Öz kızına cinsel istismarda bulunan babanın cezası belli oldu

Bolu'da öz kızına cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen S.İ. hakim karşısına çıktı. Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık S.İ, eşi E.İ. ve taraf avukatları katıldı.

KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU

Kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan S.İ. suçsuz olduğunu ileri sürerek, "Bir baba öz kızına böyle bir şey yapmaz." dedi.

30 YIL HAPİSLE CEZALANDIRILDI

Anne E.İ. eşinin en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, sanık S.İ'nin "çocukların cinsel istismarı" suçundan 30 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.