Bolu\'da Coşkulu Bayram Namazı

Bolu'da Ramazan Bayramı namazı vatandaşların yoğun katılımıyla kılındı. Namazın ardından caminin içerisinde bayramlaşma programı düzenlendi.

Ramazan Bayramı'nın coşkusu ilk olarak camilerde başladı. Kent genelinde vatandaşlar, bayram namazını eda etmek için erken saatlerde camilere akın etti. Her yaştan kişinin katılım gösterdiği namazda camiler dolup taşarken, salavat ve tekbirler eşliğinde saf tutuldu. Kılınan bayram namazının ardından dualar edildi. Namaz sonrasında ise cemaat, cami içerisinde gerçekleştirilen bayramlaşma programında bir araya gelerek birbirlerinin bayramını tebrik etti. - BOLU