Bolu'da ekim operasyonlarında 1052 şüpheli gözaltına alındı, 82'si tutuklandı - Son Dakika
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Bolu'da ekim operasyonlarında 1052 şüpheli gözaltına alındı, 82'si tutuklandı

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Bolu\'da ekim operasyonlarında 1052 şüpheli gözaltına alındı, 82\'si tutuklandı
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Bolu'da 1-31 Ekim'de narkotik, asayiş, kaçakçılık ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen denetim ve operasyonlarda 1052 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 82'si tutuklanırken, aramalarda uyuşturucu maddeler ve çeşitli suç unsurları ele geçirildi.

Bolu'da ekim ayında gerçekleştirilen denetim ve operasyonlarda bin 52 şüpheli gözaltına alındı, 82'si tutuklandı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1-31 Ekim tarihlerinde narkotik, asayiş, kaçakçılık ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında kent genelinde denetim ve operasyonlar gerçekleştirdi. Çalışmalarda çok sayıda şüpheli yakalanırken, çeşitli suç unsurları ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Narkotik operasyonlarında 66 şüpheli yakalandı

Narkotik suçlar kapsamında belirlenen 34 adrese operasyon düzenlendi, 66 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Adreslerde yapılan aramalarda 944 gram eroin, 299 kök kenevir bitkisi ve 4 gram kenevir tohumu, 50 gram metamfetamin, 64 gram esrar, 6 gram skunk, 32 gram kokain, 172 gram bonzai, 13 adet bonzai emdirilmiş materyal, 5 mililitre bonzai ham maddesi, 82 captagon, 56 sentetik ecza ve 4 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Asayiş çalışmalarında 797 şüpheli yakalandı

İl genelinde yürütülen asayiş çalışmalarında bin 324 olaya müdahale edildi. Olaylarla bağlantılı 797 şüpheli yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı. Öte yandan, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 149 kişi de düzenlenen uygulamalarda yakalanarak gözaltına alındı. Bu kişilerden 67'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaçakçılığa 40 gözaltı

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında 37 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 40 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 15 adet silah ve kesici alet, 523 adet mühimmat ve şarjör, 93 dolu makaron, 304 emtia, 2 bin 206 kaçak sigara, 21 kilogram nargile tütünü, bin 140 litre etil alkol, 42 kaçak termos, 2 cep telefonu, 45 sikke ve 2 sahte kimlik belgesi ele geçirildi.

22 düzensiz göçmen yakalandı

Göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretinin önlenmesine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde ise yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 22 düzensiz göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlerin sınır dışı edilmesi için işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA
Kaçakçılık3. SayfaNarkotikGöçmenAsayişGüncelBoluSon Dakika

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