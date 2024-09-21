Bolu'da Emlak Dolandırıcılığı Mağduru Çift - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bolu'da Emlak Dolandırıcılığı Mağduru Çift

Bolu\'da Emlak Dolandırıcılığı Mağduru Çift

Bolu'da bir çift, miras kalan evlerini satarken emlakçı tarafından 800 bin lira dolandırıldı.

21.09.2024 17:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da bir çift 100 bin lira borçları olduğu için miras kalan evini 1 milyon 800 bin liraya satmak istedi. Aracı olan emlakçı tarafından 800 bin lira dolandırılan aile mağdur oldu.

Bolu'da İbrahim (31) ve Buse (26) Yurt çifti, 100 bin lira borçlarını ödemek için miras kalan evlerini mayıs ayında satmak istedi. İzzet Baysal Mahallesi'nde bulunan 2+1 100 metrekare dairelerini satmak için genç çift, emlakçı İ.K. ile anlaştı. 1 milyon 800 bin liraya satılması için emlakçıyla anlaşan Yurt ailesi, emlakçıdan haber beklemeye başladı. İddiaya göre evi satması için anlaşılan emlakçı İ.K., evin 1 milyon lira olduğu söyleyerek S.K. isimli vatandaşla anlaşma sağladı. Emlakçı tarafından taraflar tapu işlemleri için bir araya geldi. S.K. tarafından 1 milyon lira ev sahibi İbrahim Yurt'a elden verildi. Paranın geri kalanının ise verileceği söylendiği iddia edildi.

Emlakçı ortadan kayboldu

Tapu işlemlerinin ardından Buse Yurt, paranın geri kalanının verilmesini istedi. Evi alan vatandaş ise emlakçı ile yaptıkları 1 milyon liralık sözleşmeyi Buse Yurt'a göstererek, 'Ben 1 milyona satın aldım' dedi. Mağdur olduklarını dile getiren Buse Yurt, olayların ardından emlakçı İ.K.'nın ortadan kaybolduğunu ve 200 bin lira da evi sattığı S.K.'den aldığını ifade etti. Emlakçıyla mahkeme sürecine gittiklerini anlatan Buse Yurt, İ.K.'nin ailesiyle birlikte gelerek parayı ödeyeceğini taahhüt ettiğini ve 3 adet senede imza attığını söyledi. Mahkemede dava açılan konunun feragat edildiği öğrenildi. Emlakçının üzerine kayıtlı hiçbir mal varlığı olmadığı gerekçesiyle herhangi bir ödeme alamadıklarını dile getiren Buse Yurt, aylardır mağdur olduklarını İHA'ya konuştu.

"Biz 1 milyon 800 liraya sattığımızı biliyoruz"

Evi 1 milyon 800 bin liraya sattıklarını zannettiklerini söyleyen Buse Yurt, "Bolu'da doğdum, Bolu'da yaşıyorum. Ev anneannemindi, evlilik hediyesi olarak bize verdi. Ben de eşimin üstüne yaptım. Benim eşim bipolar hastası. Bizim 100 bin lira borcumuz vardı. Bu arttıkça arttığı için biz de hem evi satalım hem 3+1 bir alalım. Çoluk çocuk olunca sığmadık. 3+1 daire alırsak daha iyi olur dedik. Hem de borcumuzu kapatalım istedik. Bir emlakçıyla tanıştık. İrtibata geçtik. Evi satarken bizim oturacağımız 3+1 evi de kendisi buldu. Müşteri buldu getirdi. Adamlar eve baktı. Yani o anda hiçbir şey konuşulmadı. Hiçbir şey söylenmedi. Bu adamlar 1 milyon liraya aldığını biliyor. Biz 1 milyon 800 liraya sattığımızı biliyoruz. Biz de ona göre hani hareket ettik ev baktık, borcumuzu belirledik" diye konuştu.

"Kendi aralarında 1 milyon liraya sattıklarına dair sözleşme yapıyorlar"

Emlakçıya ulaşamadıklarını ve mağdur olduklarını dile getiren Buse Yurt, "Ama ortada hiç öyle bir şey yokmuş. Sonrasında öğrendik. Kendi aralarında 1 milyon liraya sattıklarına dair sözleşme yapıyorlar. Noter huzurunda olmayan bir sözleşme. Hepsinin iş birlikçi olduğunu düşünüyorum. Hepsinin de haberleri var birbirlerinden. Tapu günü eşime parayı vermeden direkt imza attırıyorlar. 'Para cebimde' diyerek. Bunlar imzayı attırdıktan sonra verdikleri paraya baktım avro ve dolar. Ben bilmiyorum ilk defa görmüşüm böyle bir şey. Dedim sahte olabilir. Yani anlamadığımız için 800 bin lira eksik. Dedim bu ne oldu? İlk alanlara gittim. Hani ortaklık vardı arada. Ortaklık falan yok dediler. Bu bizi ilgilendirmiyor. Çıkardım paralarını geri verdim. 'Ortada yanlış anlaşılma var. Benim tapumu geri verin bana' dedim. Onlar da dedi ki, 'Emlakçı 200 bin lira bizden de para istedi.' 200 bin lira da ona vermişler. Şikayetçi olduk. Avukat tuttuk şikayetçi oldum. Emlakçı o zaman Bolu'daydı. Şimdi yok. Ulaşamıyoruz. Bizim telefonlarımıza bakmıyor" dedi. - BOLU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Dolandırıcı, 3-sayfa, Ekonomi, Emlak, Miras, Hukuk, bolu, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bolu'da Emlak Dolandırıcılığı Mağduru Çift - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:02 Yakınlarına söyledikleri işin rengini değiştirir Saldırıya uğrayan Sakaryaspor Başkanı apar topar şehirden ayrıldı Yakınlarına söyledikleri işin rengini değiştirir! Saldırıya uğrayan Sakaryaspor Başkanı apar topar şehirden ayrıldı
16:04 Zincir markette skandal görüntüler Ekmek almaya gelenler, kusmamak için kendilerini zor tuttu Zincir markette skandal görüntüler! Ekmek almaya gelenler, kusmamak için kendilerini zor tuttu
15:33 Bu bölgeye dikkat Meteoroloji uzmanı grafik paylaşıp uyardı: Ciddi taşkınlar olabilir Bu bölgeye dikkat! Meteoroloji uzmanı grafik paylaşıp uyardı: Ciddi taşkınlar olabilir
14:21 Heyecan dorukta İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin muhtemel 11’leri Heyecan dorukta! İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri
10:05 Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak itiraf: Amca Salim’in anneyle ilişkisi vardı, kızı o öldürdü Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak itiraf: Amca Salim'in anneyle ilişkisi vardı, kızı o öldürdü
09:11 Daltonlar çetesine operasyon 32 şüpheli kıskıvrak yakalandı Daltonlar çetesine operasyon! 32 şüpheli kıskıvrak yakalandı
08:56 Komşularına bakarak kendini tatmin eden sapık suçüstü yakalandı Komşularına bakarak kendini tatmin eden sapık suçüstü yakalandı
08:44 KKTC’de asgari ücrete bir zam daha Yeni rakamı duyanlar “Yok artık“ diyor KKTC'de asgari ücrete bir zam daha! Yeni rakamı duyanlar "Yok artık" diyor
08:36 Fenerbahçe’nin kovmaktan beter ettiği yıldızı Acun Ilıcalı kaptı Fenerbahçe'nin kovmaktan beter ettiği yıldızı Acun Ilıcalı kaptı
04:47 Metin Arolat’ın ölüm haberini alan Demet Sağıroğlu hastaneye koştu: Kalbi kaldıramadı Metin Arolat'ın ölüm haberini alan Demet Sağıroğlu hastaneye koştu: Kalbi kaldıramadı
03:19 Tahliye edilen Alisya Bahar Candan’dan ilk sözler: Özüme döndüm Tahliye edilen Alisya Bahar Candan'dan ilk sözler: Özüme döndüm
02:31 Ünlü şarkıcı Metin Arolat hayatını kaybetti Ünlü şarkıcı Metin Arolat hayatını kaybetti
01:27 Doğalgaza zam olacak mı Faturalandırmada yeni model nasıl olacak Bakan Bayraktar açıkladı Doğalgaza zam olacak mı? Faturalandırmada yeni model nasıl olacak? Bakan Bayraktar açıkladı
00:35 Yeni atama kararları yayımlandı: Bakan yardımcısı değişti, 6 üniversiteye rektör atandı Yeni atama kararları yayımlandı: Bakan yardımcısı değişti, 6 üniversiteye rektör atandı
23:58 Seçil Erzan davada yalnız kaldı Kararın ardından gözyaşlarına boğuldu Seçil Erzan davada yalnız kaldı! Kararın ardından gözyaşlarına boğuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2024 18:25:30. #1.12#
SON DAKİKA: Bolu'da Emlak Dolandırıcılığı Mağduru Çift - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement