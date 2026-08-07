Bolu\'da kafa kafaya çarpışma: 1 ölü, 2 yaralı

Bolu'da D-100 kara yolunda refüjü aşarak karşı şeride geçen otomobil, başka bir otomobille kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, D-100 kara yolunun Çaydurt bölgesinde Rüzgarlar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyreden A.A. idaresindeki 71 ACY 665 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak Ankara istikametine geçti. Ters yönden seyreden otomobil, B.N. yönetimindeki 06 EK 5186 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen feci kazada karşı şeride geçen otomobilde yolcu konumunda bulunan Batuhan Aslıyüce hayatını kaybederken, sürücüler A.A. ve B.N. ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Batuhan Aslıyüce'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan sürücüler A.A. ve B.N., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden Batuhan Aslıyüce'nin, AK Parti Kırıkkale İl Gençlik Kolları Tanıtım ve Medya Başkanlığı görevini yürüttüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.