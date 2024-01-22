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Bolu'da feci kaza: Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya 2 otomobil çarptı

D-100 kara yolunda karşıya geçmek isteyen yaya, 2 otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti

BOLU - Bolu'da D-100 kara yolunda karşıya geçmek isteyen 31 yaşındaki vatandaşa 2 otomobil çarptı. Olay yerinde feci şekilde hayatını kaybeden vatandaşın, araçların çarpmasının etkisiyle kıyafetlerinin de üzerinden çıktığı görüldü.

Kaza, D-100 kara yolunda Dağkent Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde işten çıktığı öğrenilen Hasan Hüseyin Öztürk (31), D-100'den karşıya geçmek istedi. Ankara istikametinde seyreden Mert E. idaresindeki 14 KN 281 plakalı otomobil, yoldan karşıya geçmek isteyen Hasan Hüseyin Öztürk'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle Öztürk, yolda savruldu. Aynı istikamette seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 14 ABU 380 plakalı otomobil de Öztürk'ü fark etmeyerek çarptı.

Kıyafetleri savruldu

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Öztürk'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza haberini alan Hasan Hüseyin Öztürk'ün yakınları olay yerinde sinir krizleri geçirdi. Öte yandan olay yerinde feci şekilde hayatını kaybeden 31 yaşındaki Öztürk'ün, araçların çarpmasının etkisiyle giydiği kıyafetlerin de üzerinden çıktığı görüldü. Kazada hayatını kaybeden vatandaşın cansız bedeni, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna kaldırıldı.