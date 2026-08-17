Bolu'da Gürültüye Son: Denetim Yapıldı - Son Dakika
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Bolu'da Gürültüye Son: Denetim Yapıldı

Bolu\'da Gürültüye Son: Denetim Yapıldı
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Bolu'da mahalle sakinlerinin şikayeti üzerine abart egzoz ve yüksek sesli müzik yapan araçlar denetlendi.

Bolu'da mahalle sakinlerinin şikayeti üzerine abart egzoz ve yüksek sesli müzikle çevreye rahatsızlık veren araçlara yönelik denetim yapıldı. Denetimde kurallara uymayan sürücülere ceza kesildi.

Kılıçarslan Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda yaşayan vatandaşların gece saatlerinde yüksek sesli müzik, abart egzoz ve araçların hız yapması nedeniyle şikayette bulunması üzerine bölgede uygulama noktası oluşturuldu. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen ihbarlı denetimde, bulvar üzerinde seyreden araçlar tek tek kontrol edildi. Abart egzoz kullandığı, yüksek sesli müzikle çevreye rahatsızlık verdiği ve trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen sürücülere cezai işlem uygulandı. Denetimler sırasında bölgede bulunan vatandaşlar, polis ekiplerine teşekkür ettiler. Gürültü ve hız yapan araçlardan rahatsız olduklarını belirten mahalle sakinleri, denetimlerin devam etmesini istediler.

"Denetimlerle cadde daha huzurlu oluyor"

Bulvar üzerinde bulunan bir spor salonunda antrenör olarak çalışan Umut Can Demir, "Cadde son zamanlarda çok hızlandı. Ben de bu bulvarda bulunan bir spor salonunda antrenör olarak çalışıyorum. Mahalleli yüksek sesten ve yarıştan çok şikayetçi. Denetimlerle beraber cadde daha huzurlu oluyor" dedi.

Irmak Güler ise, "Bu caddede çok fazla yarış ve gürültü oluyordu. Polis ekiplerinin çalışmasıyla beraber çok daha rahat ettik. Ekiplere çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Çevre, Polis, Müzik, Bolu, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da Gürültüye Son: Denetim Yapıldı - Son Dakika

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