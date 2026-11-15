Bolu'da halk otobüsü altında kalan kedi iç kanama geçirdi, belediye soruşturma açacak - Son Dakika
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Bolu'da halk otobüsü altında kalan kedi iç kanama geçirdi, belediye soruşturma açacak

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Bolu\'da halk otobüsü altında kalan kedi iç kanama geçirdi, belediye soruşturma açacak
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Bolu\'da halk otobüsü altında kalan kedi iç kanama geçirdi, belediye soruşturma açacak
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Bolu'nun Aktaş Mahallesi'nde halk otobüsünün altında kalan kedi yaralandı ve iç kanama geçirdiği öğrenildi. Bolu Belediyesi, yola aniden atladığı belirtilen kedinin tedavi altına alındığını ve olayla ilgili idari inceleme ile soruşturma başlatılacağını duyurdu.

Bolu'da halk otobüsünün çarptığı kedi yaralandı. İç kanama geçirdiği öğrenilen kedi tedavi altına alınırken, Bolu Belediyesi olayla ilgili idari inceleme ve soruşturma başlatılacağını duyurdu.

Olay, Aktaş Mahallesi Öney Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde seyir halinde olan Bolu Belediyesi özel halk otobüsü, yolda bulunan kedinin üzerinden geçti. Otobüsün altında kalarak yaralanan kedi, veteriner hekime götürülerek tedavi altına alındı. Yapılan kontrollerde kedinin iç kanama geçirdiği öğrenildi.

"İdari inceleme ve soruşturma süreci başlatılacaktır"

Olayın ardından Bolu Belediyesi tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada, kedinin yola aniden atladığı ve sürücünün kazayı o an fark etmediğini ifade ettiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Aktaş Mahallesi'nde, belediyemiz bünyesinde hizmet veren özel halk otobüsünün seyri sırasında yola aniden atlayan bir kedinin yaralandığı üzücü bir kaza meydana gelmiştir. Sürücü, yaşanan kazayı o an fark etmediğini ifade etmiştir. Yaralanan can dostumuz, Veteriner İşleri Müdürlüğümüze bağlı Hayvan Hastanemize ulaştırılarak ilk müdahalesi yapılmış, daha sonra sahibi tarafından özel bir veteriner kliniğine götürülmüştür. Bizleri derinden üzen bu olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla gerekli idari inceleme ve soruşturma süreci başlatılacaktır. Türkiye'nin en modern hayvan hastanelerinden biriyle can dostlarımıza şifa sunan, modern barınaklarımız ve doğal yaşam merkezimizle onların güvenli ve sağlıklı şartlarda yaşamlarını sürdürebilmeleri için çalışan bir belediye olarak, can dostlarımızın her şartta yanında olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: İHA
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