Bolu'da Halk Otobüsü Kazasında Beli Kırılan Yaşlı Kadına Avukat Desteği - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bolu'da Halk Otobüsü Kazasında Beli Kırılan Yaşlı Kadına Avukat Desteği

Bolu'da halk otobüsünün kasisten hızlı geçmesi sonucu beli kırılan 78 yaşındaki Şefika Çınar'a, Avukat Cihan Yavuz destek ziyaretinde bulundu ve konunun takipçisi olacağına dair söz verdi. Çınar, yaklaşık bir aydır yatağa bağımlı olarak yaşamını sürdürüyor.

12.12.2024 22:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beli kırılmıştı: Yargı sürecinde avukattan destek

BOLU - Bolu'da halk otobüsünün kasisten hızlı geçmesi sonucunda beli kırılarak yatağa bağımlı olan 78 yaşındaki Şefika Çınar'ı, Avukat Cihan Yavuz ziyaret ederek konunun takipçisi olacaklarını söyledi.

Bolu'da 10 Kasım tarihinde memleketi Göynük ilçesine gitmek üzere 78 yaşındaki Şefika Çınar, Kalıcı Konutlar'dan merkeze giden 10 numara hattındaki seyreden özel halk otobüsüne binmişti. İddiaya göre yolda bulunan bir kasisten otobüsün hızlı geçmesi sonucunda yolcular savruldu. Bu esnada otobüsün arka koltuğunda oturan Şefika Çınar ise yere düşüp belini kırmıştı. Yaklaşık 1 aydır yatağa bağımlı olarak yatan Çınar, besin ihtiyacını pipetle karşılamaya devam ediyor. Sorumlulardan şikayetçi olan ailenin mağduriyetini gören AK Parti Merkez İlçe Başkanı Avukat Cihan Yavuz ise Çınar ailesine destek ziyaretinde bulundu. Avukat Cihan Yavuz, konunun takipçisi olacağını belirterek Şefika Çınar'a 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

Yaşanılan durumun takipçisi olacaklarını ifade eden Yavuz, "Belediye otobüsleri ile ilgili şikayet çok fazla, bunun dışında kasislerin yüksekliği ve çokluğu ayrı bir problem. Bununda düzenlenmesi lazım. Burada maalesef, idarenin hizmet kusuru var. Öyle bir şiddetle yükselip düşmüş ki belini kırmış" dedi.

Kaynak: İHA

Cihan Yavuz, 3-sayfa, Güncel, Ulaşım, Hukuk, Çınar, Bolu, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bolu'da Halk Otobüsü Kazasında Beli Kırılan Yaşlı Kadına Avukat Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:36 Şam ziyaretinden dikkat çeken görüntü HTŞ Lideri, İbrahim Kalın ile aynı araçta Şam ziyaretinden dikkat çeken görüntü! HTŞ Lideri, İbrahim Kalın ile aynı araçta
20:57 Suriye’deki gelişmelerin ardından kritik ziyaret Blinken Ankara’da Suriye'deki gelişmelerin ardından kritik ziyaret! Blinken Ankara'da
20:55 Özgür Özel’den anlaşılmayan Emevi Cami sözleri: Bu namaz o namaz değil Özgür Özel'den anlaşılmayan Emevi Cami sözleri: Bu namaz o namaz değil
20:47 İstanbul’da en pahalı mezar yeri ücreti 111 bin 632 lira oldu İstanbul'da en pahalı mezar yeri ücreti 111 bin 632 lira oldu
20:37 İstanbul’da İSPARK otopark ücretlerine yüzde 115 zam geldi İstanbul'da İSPARK otopark ücretlerine yüzde 115 zam geldi
09:42 Esad’ı deviren HTŞ lideri affetmeyeceği kişileri açıkladı Esad'ı deviren HTŞ lideri affetmeyeceği kişileri açıkladı
09:37 Maçlar nefes kesti İşte Devler Ligi’nde gecenin sonuçları Maçlar nefes kesti! İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları
09:35 Altın yeni rekora hazırlanıyor Altın yeni rekora hazırlanıyor
09:26 Dünyanın en iyi mutfakları belli oldu, Türkiye’nin sırası şaşırttı Dünyanın en iyi mutfakları belli oldu, Türkiye'nin sırası şaşırttı
09:23 Fuhuş operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı, 20 kadın kurtarıldı Fuhuş operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı, 20 kadın kurtarıldı
09:18 Alkollü sürücüden polislere küstah tehdit: Haritadan yer beğenin Alkollü sürücüden polislere küstah tehdit: Haritadan yer beğenin
09:13 Serveti 400 milyar doları aşan Elon Musk tarihe geçti Serveti 400 milyar doları aşan Elon Musk tarihe geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2024 22:34:30. #1.11#
SON DAKİKA: Bolu'da Halk Otobüsü Kazasında Beli Kırılan Yaşlı Kadına Avukat Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.