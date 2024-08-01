Bolu'da intihara teşebbüs eden kadın sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı - Son Dakika
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Bolu'da intihara teşebbüs eden kadın sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı

Bolu\'da intihara teşebbüs eden kadın sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı

Bolu'nun Beşkavaklar Mahallesi'nde bir apartman dairesinde meydana gelen olayda, bilinmeyen bir nedenden dolayı bileğini keserek intihara teşebbüs eden 35 yaşındaki kadın, sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı. Vatandaşın ihbarı üzerine adrese gelen sağlık, itfaiye ve polis ekipleri, kan kaybeden kadını buldu ve ilk müdahalesini yaparak hastaneye sevk etti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

01.08.2024 15:13
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Bolu'da bilinmeyen bir nedenden dolayı intihara teşebbüs eden 35 yaşındaki kadın, sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Beşkavaklar Mahallesi Bayram Sokak'ta bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bilinmeyen bir neden dolayı evde bileğini keserek S.Ö. (35), intihara teşebbüs etti. Durumunun kötüye gittiğini fark eden vatandaş durumu kardeşine ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese hızlı bir şekilde sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. S.Ö. adrese gelen ekiplere kapıyı açamaması üzerine dairenin kapısı olay yerine gelen şahsın yakınları tarafından açıldı. İçeriye giren ekipler kan kaybeden S.Ö.'yü bilekleri kesik halde buldu. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi evin içinde yapılan şahıs daha sonra ambulansla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bolu'da intihara teşebbüs eden kadın sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu'da intihara teşebbüs eden kadın sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı - Son Dakika
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