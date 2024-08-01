Bolu\'da intihara teşebbüs eden kadın sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı

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Bolu'da bilinmeyen bir nedenden dolayı intihara teşebbüs eden 35 yaşındaki kadın, sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Beşkavaklar Mahallesi Bayram Sokak'ta bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bilinmeyen bir neden dolayı evde bileğini keserek S.Ö. (35), intihara teşebbüs etti. Durumunun kötüye gittiğini fark eden vatandaş durumu kardeşine ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese hızlı bir şekilde sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. S.Ö. adrese gelen ekiplere kapıyı açamaması üzerine dairenin kapısı olay yerine gelen şahsın yakınları tarafından açıldı. İçeriye giren ekipler kan kaybeden S.Ö.'yü bilekleri kesik halde buldu. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi evin içinde yapılan şahıs daha sonra ambulansla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU