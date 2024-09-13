Bolu'da İşçilerle Müteahhit Arasında Silahlı Kavga: 1 Yaralı - Son Dakika
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Bolu'da İşçilerle Müteahhit Arasında Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Bolu'da inşaatta alacak-verecek yüzünden çıkan kavgada bir kişi yaralandı, çok sayıda gözaltı var.

13.09.2024 20:49
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İşçiler ve müteahhit arasında çıkan kavgada kan aktı: 1 yaralı

BOLU - Bolu'da alacak-verecek meselesi sebebiyle işçiler ve müteahhit arasında inşaatta çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Polis ekipleri çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Olay, Sümer Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde devam eden inşaat sahasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yapımı devam eden bir inşaatta işçiler ile müteahhit arasında alacak-verecek tartışması yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yumruklar havada uçuştu. İplerin gerildiği kavgada bir kişi yanında bulunan silahla, kavgaya karışan Ömer Faruk A'yı kolundan yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Silahla yaralanan 23 yaşındaki genç, ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından kavgaya karışan kişiler ve silahla işçiyi yaralayan kişi gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bolu'da İşçilerle Müteahhit Arasında Silahlı Kavga: 1 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu'da İşçilerle Müteahhit Arasında Silahlı Kavga: 1 Yaralı - Son Dakika
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