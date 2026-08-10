Bolu itfaiyesi temmuz ayında 193 olaya müdahale etti

Bolu'da, belediye itfaiye ekipleri temmuz ayında 69 yangın başta olmak üzere toplam 193 olaya müdahale etti.

Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nün 2026 yılı Temmuz ayına ilişkin çalışma raporu açıklandı. Rapora göre itfaiye ekipleri, kent genelinde bir ay içerisinde toplam 193 olaya müdahalede bulundu. İtfaiye ekipleri temmuz ayında 69 yangına müdahale ederken, 2 kurtarma operasyonunda görev aldı. Ekipler ayrıca meydana gelen 22 trafik kazasına müdahale etti. Kent genelinde asansörde mahsur kalan vatandaşlardan gelen 21 ihbara müdahale eden ekipler, kurtarma çalışmalarını gerçekleştirdi. İtfaiye ekiplerinin temmuz ayında en fazla müdahalede bulunduğu olaylardan biri de hayvan kurtarma çalışmaları oldu. Ekipler, 73 hayvan kurtarma vakasına müdahale etti. İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, bunların dışında farklı nitelikteki 6 olaya daha müdahalede bulunarak temmuz ayını toplam 193 müdahaleyle tamamladı.