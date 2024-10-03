Bolu'da Kamyonet-Otomobil Kazası - Son Dakika
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Bolu'da Kamyonet-Otomobil Kazası

Bolu\'da Kamyonet-Otomobil Kazası

Bolu'da D-100 karayolunda meydana gelen kazada 2 kişi ağır yaralandı. İnceleme başlatıldı.

03.10.2024 21:59
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Bolu'da D-100 karayolunda kamyonet ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, D-100 karayolu Yeniçağa ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.E. idaresindeki 43 PA 246 plakalı kamyonet ile İstanbul istikametine seyreden F.A. idaresindeki 14 ACV 384 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler F.A. ve M.E. ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araçta sıkışarak ağır yaralanan 2 kişi bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ağır yaralı F.A. ve M.E. ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bolu'da Kamyonet-Otomobil Kazası - Son Dakika

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