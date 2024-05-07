Bolu'da Karayolu Trafik Güvenliği Haftası Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bolu'da Karayolu Trafik Güvenliği Haftası Etkinliği Düzenlendi

Bolu\'da Karayolu Trafik Güvenliği Haftası Etkinliği Düzenlendi

Bolu'da Karayolu Trafik Güvenliği Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katılan Vali Erkan Kılıç, Bolu'nun trafik kurallarına saygılı bir il olduğunu belirterek, yayaların trafiğe çıktığı anda sürücülerin anında durduğunu söyledi. Vali Kılıç, trafikte sıfır can kaybı ve maddi hasarlı kazaların minimum seviyede olmasını istediklerini vurguladı.

07.05.2024 12:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da Karayolu Trafik Güvenliği Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katılan Vali Erkan Kılıç, "Bolu, trafik kurallarına çok saygılı bir il. Gerçekten dünyaya örnek olacak bir ilde yaşıyoruz. Yayalarımız trafiğe çıktığı anda sürücülerimiz anında duruyor. Bu bizi gerçekten mutlu ediyor" dedi.

Karayolu Trafik Güvenliği Haftası kapsamında Valilik Meydanı'nda etkinlik düzenlendi. Programa katılan öğrenciler Trafik Haftası ile ilgili gösteriler yaptı. Programda konuşan Vali Erkan Kılıç, "Bolu olarak zaman zaman ölümlü ve maddi hasarlı trafik kazalarına şahitlik ediyoruz. Bunlar hepimizi üzüyor. İstiyoruz ki trafikte sıfır can kaybı olsun, maddi hasarlı kazalarımız minimum seviyede olsun. Bu konuda sürekli olarak vatandaşı bilgilendirici çalışmalar yapılıyor ama tabii ki kazaların miktarları azalsa da, can kayıpları azalsa da bu önemli konu sürekli gündemde. Maddi ve manevi olarak ülkemizi çok etkileyen bir durum. Dolayısıyla bizim ülke olarak trafikteki bu sorunu çözmemiz son derece önemli. Öğretmenlere, ailelere ve kolluk personellerine çok önemli görevler düşüyor" dedi.

Bolu'da sürücülerin özellikle yayalara karşı çok dikkatli davrandığına dikkat çeken Vali Kılıç, "Bolu, trafik kurallarına çok saygılı bir il. Gerçekten dünyaya örnek olacak bir ilde yaşıyoruz. Yayalarımız trafiğe çıktığı anda sürücülerimiz anında duruyor. Bu bizi gerçekten mutlu ediyor" dedi. - BOLU

Kaynak: İHA

trafik, Bolu, Valilik, Etkinlik, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bolu'da Karayolu Trafik Güvenliği Haftası Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:30 İşte ataması yapılacak 20 bin öğretmen için taban puan ve kontenjan tablosu İşte ataması yapılacak 20 bin öğretmen için taban puan ve kontenjan tablosu
11:33 Nikahta duaya izin vermeyen memur hakkında soruşturma Nikahta duaya izin vermeyen memur hakkında soruşturma
11:09 Bahçeli: Sinan Ateş davası başlamalı, elinde ülkücü kanı olanların feriştahı gelse bizde yaprak dahi kımıldamaz Bahçeli: Sinan Ateş davası başlamalı, elinde ülkücü kanı olanların feriştahı gelse bizde yaprak dahi kımıldamaz
10:52 AK Parti’ye oy vermeyen 6 milyon seçmenin hangi partiyi tercih ettiği belli oldu AK Parti'ye oy vermeyen 6 milyon seçmenin hangi partiyi tercih ettiği belli oldu
08:09 İsrail ordusu, Gazze’deki Refah geçişinin Filistin tarafını kontrol altına aldı İsrail ordusu, Gazze'deki Refah geçişinin Filistin tarafını kontrol altına aldı
12:49 MHP ve CHP liderleri yeni anayasa çalışmalarını görüştü MHP ve CHP liderleri yeni anayasa çalışmalarını görüştü
12:12 Galatasaray-Fenerbahçe derbisine 2.400 sarı-lacivertli taraftar alınacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisine 2.400 sarı-lacivertli taraftar alınacak
11:42 Maçtan saatler sonra ortaya çıktı İsmail Kartal, boş salona açıklama yapmış Maçtan saatler sonra ortaya çıktı! İsmail Kartal, boş salona açıklama yapmış
11:38 Bir ilçe diken üstünde Yabancı uyruklu 24 kadında cinsel yolla bulaşan hastalık tespit edildi Bir ilçe diken üstünde! Yabancı uyruklu 24 kadında cinsel yolla bulaşan hastalık tespit edildi
11:38 Eşini ve 3 çocuğunu öldüren şahıs intihar etmeden önce video paylaşmış: Yoksulluktan yoruldum Eşini ve 3 çocuğunu öldüren şahıs intihar etmeden önce video paylaşmış: Yoksulluktan yoruldum
11:18 Çin’deki hastanede bıçaklı saldırı: 10 ölü 23 yaralı Çin'deki hastanede bıçaklı saldırı: 10 ölü 23 yaralı
11:15 Ahmet Çakar, adliyenin önünden fotoğraf paylaşıp, Büyükekşi’yi yine aynı yerden vurdu Ahmet Çakar, adliyenin önünden fotoğraf paylaşıp, Büyükekşi'yi yine aynı yerden vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2024 12:56:00. #1.13#
SON DAKİKA: Bolu'da Karayolu Trafik Güvenliği Haftası Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement