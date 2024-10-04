Bolu\'da Kaza: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

3.Sayfa

Bolu'da D-100 karayolunda kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişinin ağır yaralandığı kazada, bir kişi hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, D-100 karayolu Yeniçağa ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ertürk idaresindeki 43 PA 246 plakalı kamyonet ile İstanbul istikametine seyreden F.A. idaresindeki 14 ACV 384 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler F.A. ve Mehmet Ertürk ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araçta sıkışarak ağır yaralanan 2 kişi bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ağır yaralı F.A. ve Mehmet Ertürk ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ertürk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aydemir'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - BOLU