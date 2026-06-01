Bolu\'da Kaza: Çift Hayatını Kaybetti, Kızları Ağır Yaralı

İstanbul'dan bayram ziyaretinden dönerken Bolu'da geçirdikleri kazada hayatını kaybeden karı-koca, memleketleri Samsun'da toprağa verilirken, çiftin 6 yaşındaki kızlarının ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza, dün sabah saatlerinde Bolu Anadolu Otoyolu Dörtdivan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da ikamet eden kayınvalidesine bayram ziyaretine gidip Samsun'a dönmek için yola çıkan Yusuf Ergen (41) yönetimindeki 55 AHR 866 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki yön direğine çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle sürücü Yusuf Ergen ile araçta bulunan eşi Elif Ergen (25) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan çiftin 6 yaşındaki kızları Elisa Ergen ise hastanede tedavi altına alındı. Küçük Elisa'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Hayatını kaybeden Yusuf ve Elif Ergen çifti için bugün Samsun'un Terme ilçesi Bazlamaç Mahallesi Hacıali mevkiindeki Hacıali Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından genç çift, mahalle mezarlığında yan yana toprağa verildi.

Bayram öncesi yaşanan acı olay, aile yakınlarını ve mahalle sakinlerini yasa boğdu. Cenaze töreninde çiftin yakınları gözyaşlarına hakim olamazken, taziyeleri kabul eden aile fertleri büyük üzüntü yaşadı. - SAMSUN