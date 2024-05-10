Bolu'da Kiracısının Eşyalarını Toplayarak Kaçtığını Fark Eden Ev Sahibi Şok Oldu - Son Dakika
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Bolu'da Kiracısının Eşyalarını Toplayarak Kaçtığını Fark Eden Ev Sahibi Şok Oldu

Bolu\'da Kiracısının Eşyalarını Toplayarak Kaçtığını Fark Eden Ev Sahibi Şok Oldu

Bolu'nun Karaçayır Mahallesi'nde bir ev sahibi, kiracısından bir süredir haber alamayınca polis, itfaiye ve sağlık ekipleriyle birlikte evine girdi. Ev sahibi, kiracısının eşyalarını toplayarak kaçtığını fark edince büyük bir şok yaşadı.

10.05.2024 15:45
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Bolu'da kiracısından haber alamayan ev sahibi, ihbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleriyle evine girdi. Eve giren ev sahibi, kiracısının eşyaları toplayarak kaçtığını fark edince şok oldu.

Bolu'nun Karaçayır Mahallesi'nde Koçak Apartmanı'nda kiracısı Abed E.'den bir süredir haber alamayan ev sahibi İbrahim Beyazoğlu, durumdan şüphelenip 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Beyazoğlu'nun ihbarı üzerine apartmanın bulunduğu bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Daha sonra ise çilingir çağırıldı. Olay yerine gelen çilingir yardımıyla kapı açıldı. Kapının açılmasının ardından ev sahibi gördüğü manzara karşısında şok oldu. Kiracı Abed E.'nin evdeki tüm eşyaları toplayarak ortadan kaybolduğu ve ev sahibinin telefonlarına bakmadığı öğrenildi.

Olayın ardından konuşan ev sahibi İbrahim Beyazoğlu, "Son bir ayın kirasını ödemedi. Biz de aramaya başladık onun üzerine, arayıp ulaşamadım. Komşulara sorduk, uzun süredir görmediklerini söylediler. Yabancılar şubeye, polise gittik derken iş buraya çıktı. Bugün polis çağırdım, intihar etmiş olabilir, birisi tarafından öldürülmüş olabilir, bunları hep duyuyoruz haberlerde. Baktık ki firar etmiş. Firara razıyız. Ölmesin de. Yabancı uyrukluydu. Bekar ve yalnız kalıyordu" dedi. - BOLU

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Bolu'da Kiracısının Eşyalarını Toplayarak Kaçtığını Fark Eden Ev Sahibi Şok Oldu - Son Dakika
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