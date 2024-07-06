Bolu'da köpek kavgası nedeniyle tartıştığı kişiyi vuran sanığa hapis cezası - Son Dakika
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Bolu'da köpek kavgası nedeniyle tartıştığı kişiyi vuran sanığa hapis cezası

Bolu\'da köpek kavgası nedeniyle tartıştığı kişiyi vuran sanığa hapis cezası

Bolu'da yaşanan köpek kavgası sonucunda tartıştığı kişiyi vurarak yaralayan ve köpeğini öldüren sanık, 'Silahla kasten yaralama' suçundan 6 yıl, 'Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan da 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanığa adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağı getirildi.

06.07.2024 11:25
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Bolu'da köpek kavgası nedeniyle tartıştığı kişiyi tabancayla vurarak yaralayan ve kangal cinsi köpeğini de öldüren sanık, tutuksuz yargılandığı davada 'Silahla kasten yaralama' suçundan 6 yıl, 'Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan da 6 ay hapis cezası aldı.

Olay, 15 Ekim 2021'de Mudurnu ilçesi Çağşak köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce aralarında husumet olan Kamil Akçay ile Bilal Över, küçükbaş hayvanlarını otlatmaya çıkardı. Sürülerin birbirlerine yaklaşmasıyla Akçay'ın köpeği ile Över'in çoban köpekleri kavga etti. Köpeklerin kavgası nedeniyle Akçay ile Över arasında da tartışma çıktı. Tartışma sonrası Över, köy muhtarı olan babası Mustafa Över'e ait tabancayla Akçay ile köpeğini vurdu. Kangal cinsi köpek ölürken, karnına isabet eden kurşunla yaralanan Akçay, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

3 yıl süren dava sonuçlandı

Olayın ardından jandarma ekiplerinin yakaladığı Bilal Över, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Över hakkında 'Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme' ve 'Kasten yaralama' suçlarından dava açıldı. Bolu'da cezaevinde 6 ay tutuklu kalan Över, daha sonra tahliye edildi. Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan Över, karar duruşmasında hakim önüne çıktı. Duruşmada Kamil Akçay ile ailesi ve taraf avukatları da hazır bulundu. Bilal Över ile Mustafa Över, mahkemede üzerlerine atılı suçlamaları reddedip beraatlerini istedi. 3 yıl süren dava sonunda Bilal Över, 'Silahla kasten yaralama suçundan 6 yıl, 'Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan da 6 ay hapse çarptırıldı. Över'e adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağı verildi. - BOLU

Kaynak: İHA

Kavga, Bolu, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bolu'da köpek kavgası nedeniyle tartıştığı kişiyi vuran sanığa hapis cezası - Son Dakika

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