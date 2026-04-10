Bolu'da kurban bağışı skandalı; paralar toplandı, tek bir kurban bile kesilmedi iddiası - Son Dakika
Bolu'da kurban bağışı skandalı; paralar toplandı, tek bir kurban bile kesilmedi iddiası

Bolu\'da kurban bağışı skandalı; paralar toplandı, tek bir kurban bile kesilmedi iddiası
10.04.2026 08:53  Güncelleme: 08:56
Bolu'da BolSev Vakfı üzerinden yapılan kurban bağışları ile ilgili soruşturma kapsamında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve BolSev Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız tutuklandı. Vakfın bağışlarının gerçek amacının kurban kesimi değil, öğrencilere burs vermek olduğu ifade edildi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı! Bolu Belediye Başkanı ve BolSev Yönetim Kurulu Başkanı Tanju Özcan ile BolSev Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız'ın tutuklu bulunduğu dosyada, vakıf yönetiminde yer alan Leyla ve Aydan Özdemir de soruşturmanın odağındaki isimler arasında bulunuyor.

Kurban bağışı toplantı, tek bir kurbanlık alınmadı

Bolu'da belediye bağlantılı BolSev Vakfı üzerinden yürütülen soruşturmada çarpıcı tespitler ortaya çıktı. 2025 yılında vatandaşlardan kurban kesimi için bağış toplandığı belirlendi. Ancak müfettiş raporlarına göre vakıf kayıtlarında kurbanlık hayvan alımı ya da kesimine ilişkin tek bir işlem dahi yer almadı.

İlanlarda 'kurban' dediler, dosyada başka gerçek çıktı

Vakfın sosyal medya paylaşımlarında vatandaşlara "Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak" çağrısı yapılırken, soruşturma dosyasına giren ifadeler bağışların bu amaçla kullanılmadığını ortaya koydu. BolSev Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız'ın ifadesinde, "Bağışı kurban kesmek için değil, öğrencilere burs vermek için topladık" şeklindeki savunması dikkat çekti. Bu beyan, vakfın baştan itibaren kurban kesimi yönünde bir faaliyet yürütmediğini ortaya koydu.

36 mağdur, 252 yıla kadar hapis ihtimali

Dosyada yer alan bilgilere göre 36 mağdur bulunuyor. Hukuki değerlendirmelere göre her bir mağdur için yaklaşık 7 yıl hapis cezası talep edilebileceği, bu kapsamda toplamda 252 yıla kadar hapis ihtimalinin gündeme gelebileceği ifade ediliyor. Suçun bilişim yoluyla işlenmesi, birden fazla kişi tarafından gerçekleştirilmesi ve dini duyguların istismar edilmesi gibi unsurların cezayı artırabileceği belirtiliyor.

Gözler yargı sürecinde

Bolu'daki skandal dosyada soruşturma sürerken, kamuoyu adli sürecin nasıl sonuçlanacağını yakından takip ediyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da kurban bağışı skandalı; paralar toplandı, tek bir kurban bile kesilmedi iddiası - Son Dakika

SON DAKİKA: Bolu'da kurban bağışı skandalı; paralar toplandı, tek bir kurban bile kesilmedi iddiası - Son Dakika
