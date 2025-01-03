Bolu'da Lise Öğrencisi Kendini Yaraladı

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Bolu'da lise öğrenci kendini yaraladı

BOLU - Bolu İzzet Baysal Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 9. sınıf öğrencisi B.K. kırdırdığı cam şişeyle kendini yaraladı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Sema Sokak'ta bulunan Bolu İzzet Baysal Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 9. sınıf öğrencisi B.K. kırdığı cam şişeyle kendine zarar vermeye başladı. B.K.'nin arkadaşları durumu öğretmenlerine söyledi. Öğretmenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan B.K., ifadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.