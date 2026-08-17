Bolu\'da Milletvekili Usta Kaza Geçirdi

TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde içerisinde AK Parti Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Leyla Şahin Usta'nın da bulunduğu otomobil, başka bir araçla çarpıştı. Kazada hafif yaralanan Milletvekili Usta ve koruması hastaneye kaldırıldı.

Kaza, TEM Otoyolu'nun Bolu geçişi Çaydurt mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hayatını kaybeden eski AK Parti Kocaeli Milletvekili ve AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Azize Sibel Gönül'ün cenaze törenine katılmak için Ankara'dan Kocaeli'ye doğru yola çıkan AK Parti Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Leyla Şahin Usta'nın içerisinde bulunduğu otomobil, aynı istikamette seyreden başka bir otomobille çarpıştı. Kazada Ankara Milletvekili Leyla Şahin Usta ve koruması hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Usta ve korumasının sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Usta'nın kaza haberini alan AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, Usta'ya hastanede geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.