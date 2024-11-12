Bolu'da Motosiklet Denetimi: 37 Bin Lira Ceza - Son Dakika
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Bolu'da Motosiklet Denetimi: 37 Bin Lira Ceza

Bolu\'da Motosiklet Denetimi: 37 Bin Lira Ceza

Bolu'da, motosiklet geçişine kapalı caddede yapılan denetimde 17 yaşındaki sürücüye 37 bin lira ceza kesildi.

12.11.2024 18:17
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Bolu'da motosiklet geçişine kapalı olan caddede polis ekipleri tarafından denetim yapıldı. Denetim çerçevesinde bir çocuğa, ehliyetsiz ve plakasız araç kullanmaktan 37 bin 607 lira cezai işlem uygulandı.

Motosiklet girişinin yasak olduğu İzzet Baysal Caddesi'nde zaman zaman meydana gelen kazalar sebebiyle Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Polis ekipleri tarafından cadde ortasına kurulan uygulama noktasında caddeye girişi yasak olan motosiklet sürücüleri denetlendi. Denetimler çerçevesinde sürücülere girişin yasak olduğu caddede motosiklet kullanmak suçundan 690 lira cezai işlem uygulandı. Yaklaşık 1 saat boyunca yapılan uygulamada 50'ye yakın motosiklet denetlendi. Öte yandan, kask takmayan, plakasız ve ehliyetsiz motosiklet sürücüleri, ise cezai işlemden kaçamadı.

37 bin lira ceza

Denetimler sırasında plakasız ve ehliyetsiz olduğu tespit edilen B.M. (17), isimli çocuğa, ehliyetsiz motosiklet kullanmak suçundan kendisine ve ruhsat sahibine 26 bin lira, tescilli aracı plakasız kullanmaktan 10 bin 917 lira, trafik işaretlerine uymamaktan ise 690 lira olmak üzere toplam 37 bin 607 lira cezai işlem uygulandı. Ayrıca motosiklet çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Motosiklet geçişine kapalı olan İzzet Baysal Caddesi'nde 13 Kasım itibariyle motosikletli sürücülere cadde üzerinde park yapılmasına da izin verilmeyeceği öğrenildi. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bolu'da Motosiklet Denetimi: 37 Bin Lira Ceza - Son Dakika

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