Bolu'da NATO Zirvesi İçin Güvenlik Önlemleri Artırıldı - Son Dakika
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Bolu'da NATO Zirvesi İçin Güvenlik Önlemleri Artırıldı

Bolu\'da NATO Zirvesi İçin Güvenlik Önlemleri Artırıldı
02.07.2026 01:20
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Ankara'daki NATO Zirvesi öncesi Bolu'da geniş çaplı güvenlik denetimleri başladı.

Ankara'da 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek olan NATO Zirvesi öncesi, İstanbul ile Ankara arasında köprü görevi gören Bolu'da polis ekipleri teyakkuza geçti. Şehrin giriş ve çıkış noktalarında kuş uçurtmayan ekipler, geniş çaplı denetim yapıyor.

Ankara'da gerçekleştirilecek dev zirveye sayılı günler kala, Başkentin en önemli geçiş güzergahlarından biri olan Bolu'da güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hem D-100 Karayolu hem de TEM Otoyolu'nun çıkış noktalarında şüpheli araçlara yönelik şok uygulamalar gerçekleştiriyor.

Ekipler teyakkuzda

TEM Otoyolu Batı Gişeleri mevkiinde oluşturulan denetim noktasında ekipler sürücüleri tek tek denetledi. Uygulamaya İl Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet personeli ile çarşı ve mahalle bekçileri katıldı. Durdurulan araçlar ekipler tarafından sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamaları yapıldı. Asayiş kontrollerinin yanı sıra trafik yönünden de eksikleri bulunan ve kurallara uymadığı tespit edilen sürücülere, cezai işlem uyguladı.

Denetimde durdurulan bir araçta yolcu konumunda bulunan Serhat Küçük, "Bolu gerçekten çok huzurlu bir yer, polislerimiz sayesinde. Denetimler yarar sağlıyor sık sık yapılmalı" dedi. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da NATO Zirvesi İçin Güvenlik Önlemleri Artırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu'da NATO Zirvesi İçin Güvenlik Önlemleri Artırıldı - Son Dakika
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