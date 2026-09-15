Bolu’da okul kantinlerine sıkı denetim

Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, eğitim öğretim yılının başlamasıyla kent merkezindeki 37 okul kantininde denetim başlattı.

Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla okul kantinlerinde denetim başlattı. Öğrencilerin sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla başlatılan denetimler, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki okulların kantinlerini kapsıyor. Zabıta ekipleri, Bolu merkezde bulunan 37 okul kantinini denetleyecek. Kontrollerde işletmelerin belge ve ruhsatları ile hijyen şartlarına uygunluğu inceleniyor. Ekipler ayrıca yangın tüpleri, tost makineleri ve mikrodalga fırınlar gibi ekipmanları kontrol ediyor. Çöp kovalarının uygunluğu, buzdolabı ve soğutucuların sıcaklık değerleri ile kantin çalışanlarının kullandığı önlükler de denetim kapsamında değerlendiriliyor.

Denetimler 3 hafta sürecek

Yaklaşık 3 hafta sürmesi planlanan denetimlerde kantinlerin temizlik, hijyen, gıda muhafaza şartları ve genel düzen açısından belirlenen kriterlere uygunluğu kontrol edilecek. Zabıta ekiplerinin eğitim öğretim yılı boyunca öğrenci sağlığının korunmasına yönelik denetimlerini sürdüreceği belirtildi.