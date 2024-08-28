Bolu\'da otomobil kazası: 5 kişi yaralandı

3.Sayfa

BOLU (İHA) – Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde bariyerlere çarpan otomobilden kopan parçalara başka bir otomobilin vurması neticesinde meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişi Yumrukaya mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.C. yönetimindeki 55 ALJ 056 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Bariyerlere çarpan otomobilden kopan parçalara, aynı istikamette seyreden Ö.U. idaresindeki 34 BKV 385 plakalı otomobil çarptı. Meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede kontrollü sağlanan ulaşım, aracın yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü. - BOLU