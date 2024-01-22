Bolu\'da Park Halindeki Otomobil Alev Aldı

Bolu'nun Yolçatı köyünde aniden alev alan park halindeki otomobil kül oldu.

Yangın, merkeze bağlı Yolçatı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Özcan'a ait 14 ABN 424 plakalı otomobil aniden alev aldı. Otomobilden yükselen alevler, aracın tamamını sardı. Yangını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü. Alev alev yanan araçtan geriye ise hurda yığını kaldı. - BOLU