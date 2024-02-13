Bolu'da park halindeki otomobil alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Bolu'da park halindeki otomobil alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi

Bolu\'da park halindeki otomobil alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi

Bolu'da Sümer Mahallesi Manolya Sokak'ta park halinde bulunan bir otomobil, bilinmeyen bir sebeple alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü, ancak otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi.

13.02.2024 14:16  Güncelleme: 14:18
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Bolu'da park halindeki otomobil alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, Sümer Mahallesi Manolya Sokak'taki bir apartmanın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartman önünde park halinde bulunan Aykut T'ye ait 34 ED 4852 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Dumanı gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alev alev yanan otomobili kısa sürede söndürdü. Yangın sebebiyle otomobil kullanılamaz hale geldi. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bolu'da park halindeki otomobil alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bolu'da park halindeki otomobil alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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