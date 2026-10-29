Bolu'da park halindeki otomobilden saati alan 4 kişiden biri kameraya yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bolu'da park halindeki otomobilden saati alan 4 kişiden biri kameraya yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu\'da park halindeki otomobilden saati alan 4 kişiden biri kameraya yakalandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'nun Köroğlu Mahallesi İkmal Sokak'ta park halindeki otomobilin kapısını açan, yaşlarının küçük olduğu tahmin edilen 4 kişiden biri araçtan saati alarak arkadaşlarıyla uzaklaştı. Araç sahibinin ihbarı üzerine polis inceleme başlatırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bolu'da park halindeki otomobilin kapısını açarak içeri giren ve araçta bulunan saati alan şahıs, arkadaşlarıyla birlikte olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Köroğlu Mahallesi İkmal Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta bulunan ve yaşlarının küçük olduğu tahmin edilen 4 kişiden biri, park halindeki otomobilin kapısını açarak içeri girdi. Araçta bir süre arama yapan şahıs, otomobilde bulunan saati aldıktan sonra arkadaşlarıyla birlikte olay yerinden ayrıldı. Bir süre sonra otomobiline binmek için gelen araç sahibi, saatinin yerinde olmadığını fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, araçta inceleme yaparak olayla ilgili çalışma başlattı.

Öte yandan, otomobilden saat çalınması güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şahsın otomobilin kapısını açarak araca girdiği ve kısa süre sonra olay yerinden uzaklaştığı anlar yer aldı.

Kaynak: İHA
İnceleme3. SayfaKöroğluGüncelPolisBoluSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe taraftarından yönetime çağrı Dünyaca ünlü hocayı istiyorlar Fenerbahçe taraftarından yönetime çağrı! Dünyaca ünlü hocayı istiyorlar
Hükümete yakın yazar oran verdi Emeklilere refah payı masada Hükümete yakın yazar oran verdi! Emeklilere refah payı masada
İzmir’de tüyleri diken diken eden 29 Ekim kutlaması İzmir'de tüyleri diken diken eden 29 Ekim kutlaması
Okulda sadece ikisi var Cumhuriyet Bayramı’nı böyle kutladılar Okulda sadece ikisi var! Cumhuriyet Bayramı’nı böyle kutladılar
Kızının istismar şikayetini öğrendi, silahla hastane bastı Kızının istismar şikayetini öğrendi, silahla hastane bastı
Bu nereden çıktı şimdi Galatasaray’da Osimhen depremi Bu nereden çıktı şimdi! Galatasaray'da Osimhen depremi
16:38
Kupada büyük sürpriz 3. Lig ekibi Süper Lig’den düşen takıma gol yağdırdı
Kupada büyük sürpriz! 3. Lig ekibi Süper Lig'den düşen takıma gol yağdırdı
16:21
Arda Güler’in beklediği haber sonunda geldi
Arda Güler'in beklediği haber sonunda geldi
16:20
Aliyev, Türkiye’ye gelmiyor İşte nedeni
Aliyev, Türkiye'ye gelmiyor! İşte nedeni
15:58
Kapadokya’da peribacası çöktü İlk görüntüler korkunç
Kapadokya'da peribacası çöktü! İlk görüntüler korkunç
15:46
Kapadokya’da peribacası çöktü: 2 ölü, 1 yaralı
Kapadokya'da peribacası çöktü: 2 ölü, 1 yaralı
14:33
Şehit babası protokol düzenine tepki gösterdi: Hani baş tacıydık
Şehit babası protokol düzenine tepki gösterdi: Hani baş tacıydık?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2026 17:00:35. #7.12#
SON DAKİKA: Bolu'da park halindeki otomobilden saati alan 4 kişiden biri kameraya yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android