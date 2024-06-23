Bolu'da Polis Denetiminden Kaçan Motosiklet Sürücüsü Yakalandı - Son Dakika
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Bolu'da Polis Denetiminden Kaçan Motosiklet Sürücüsü Yakalandı

Bolu'da polis ekiplerinin yaptığı denetimde kaçan motosiklet sürücüsü B.T., kısa sürede yakalandı. Sürücüye abart egzoz takmaktan ve yaya geçidini kullanmamaktan toplam 7 bin 945 lira ceza kesildi.

23.06.2024 15:22
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Bolu'da polis ekiplerinin denetim yaptığını fark eden motosiklet sürücüsü denetimden kaçtı. Şahsın peşine düşen motosikletli trafik polisi kaçan sürücü B.T.'yi kısa sürede yakaladı. Abart egzoz takmaktan ve yaya geçidini kullanmaktan B.T.'ye toplam 7 bin 945 lira ceza yazıldı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde motosiklet sürücülerine yönelik trafik denetimlerini sıkılaştırdı. Trafik polisi ekipleri Borazanlar Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Bulvarı üzerinde şok uygulama gerçekleştirdi. Motosiklet sürücüleri üzerinde yapılan denetlemede, kask takmayan ve abart egzoz kullanan sürücülere göz açtırılmadı. Ekipler tarafından yaklaşık 1 saat boyunca yapılan uygulamada 20'ye yakın motosiklet denetlendi. Denetleme sırasında polisi fark eden motosiklet sürücüsü B.T. "dur" ihtarına rağmen trafik denetlemesinden kaçtı. Motosikletli trafik polisinin anında peşine düşmesiyle yakalanan B.T. isimli sürücü "kaçmadım" diyerek inkar etti. Sürücü, abart egzoz kullanmaktan 6 bin 439 lira, motosikletle yaya yolunu kullanma kuralına uymamaktan da bin 506 lira ceza yedi. Ayrıca B.T.'nin motosikleti de bağlandı. Denetleme sırasında 2 motosiklet sürücüsüne ise kask takmadığı için polis ekipleri tarafından kişi başı 691 TL ceza yazıldı.

"Kaçmadım, yanlış anladınız siz beni"

Polis ekiplerinin denetleme noktasına gelirken polisin "dur" ihtarına uymayarak, yaya yolu üzerinden denetlemeden kaçan B.T., "Siz beni yanlış anladınız. Önümdeki araç durduğu için kaza yapıyordum. Ben de motosikletimi yol kenarına çektim. Eğer kaçma amacım olsa bu kadar kısa mesafede durmam" diyerek kaçmadığını savundu. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bolu'da Polis Denetiminden Kaçan Motosiklet Sürücüsü Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu'da Polis Denetiminden Kaçan Motosiklet Sürücüsü Yakalandı - Son Dakika
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