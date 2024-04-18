Bolu'da Ramazan Bayramı'nda otomobil yolcu otobüsüne çarptı - Son Dakika
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Bolu'da Ramazan Bayramı'nda otomobil yolcu otobüsüne çarptı

Bolu\'da Ramazan Bayramı\'nda otomobil yolcu otobüsüne çarptı

Bolu'da Ramazan Bayramı'nın birinci gününde D-100 karayolunda yolcu otobüsüne arkadan çarparak kağıt gibi ezilen otomobilin kaza görüntüleri ortaya çıktı. Süratli geldiği görülen otomobilin ışıklardan hareket eden yolcu otobüsüne çarptığı görüldü. Kaza sonucunda 2 kişi hayatını kaybetti.

18.04.2024 13:56
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Bolu'da Ramazan Bayramı'nın birinci gününde D-100 karayolunda yolcu otobüsüne arkadan çarparak kağıt gibi ezilen otomobilin kaza görüntüleri ortaya çıktı. Süratli geldiği görülen otomobilin ışıklardan hareket eden yolcu otobüsüne çarptığı görüldü.

Kaza, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde D-100 karayolu Ankara istikametinde Gölyüzü Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı plakalı yolcu otobüsü Gölyüzü Kavşağı'nda yeşil ışığın yanmasıyla trafik ışıklarından Ankara istikametine doğru hareket etti. Bu esnada Ankara istikametine seyreden 34 EA 5725 plakalı otomobil, yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç kağıt gibi ezildi. Otomobilde bulunan Serdar Genişyürek (19), Muhammet Ali Yoz (24) ve Ahmet Ş. (19) ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen yaralıların yakınları, sinir krizleri geçirdi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edildi. 2 kişi hayatını kaybetti. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ağır yaralı olarak sevk edilen Serdar Genişyürek ve İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne ağır yaralı olarak sevk edilen Muhammet Ali Yoz tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ahmet Ş.'nin ise hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza anları kamerada

Güvenlik kamerası görüntülerinde, kazada hayatını kaybeden gençlerin içinde bulunduğu aracın kontrolsüz ve hızlı bir şekilde kavşağa geldiği, yolcu otobüsüne çarptığı görüldü. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bolu'da Ramazan Bayramı'nda otomobil yolcu otobüsüne çarptı - Son Dakika

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