Bolu'da Römork Devrilmesi Sonucu Bir Kişi Ağır Yaralandı - Son Dakika
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Bolu'da Römork Devrilmesi Sonucu Bir Kişi Ağır Yaralandı

Bolu\'da Römork Devrilmesi Sonucu Bir Kişi Ağır Yaralandı

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Kovucak köyünde, mısır silajlarını boşaltmak için traktörün römorkuna çıkan İbrahim Ş., damperin kaldırılmasıyla birlikte yere düşerek ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Mudurnu İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İbrahim Ş.'nin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

31.08.2024 22:18
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Bolu'da devrilen römorkundan üzerinden düşen bir kişi ağır yaralandı.

Olay, Mudurnu ilçesine bağlı Kovucak köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mısır silajlarını traktörün römorkundan boşaltmak üzere İbrahim Ş., evinin önüne traktörüyle geldi. Römorkun tepesine çıkan İbrahim Ş., damperin kaldırılması yere düşerek ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince İbrahim Ş., Mudurnu İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen adamın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. - BOLU

Kaynak: İHA

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