Bolu\'da Römork Devrilmesi Sonucu Bir Kişi Ağır Yaralandı

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Bolu'da devrilen römorkundan üzerinden düşen bir kişi ağır yaralandı.

Olay, Mudurnu ilçesine bağlı Kovucak köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mısır silajlarını traktörün römorkundan boşaltmak üzere İbrahim Ş., evinin önüne traktörüyle geldi. Römorkun tepesine çıkan İbrahim Ş., damperin kaldırılması yere düşerek ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince İbrahim Ş., Mudurnu İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen adamın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. - BOLU