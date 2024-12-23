Bolu'da Sahte Alkol Operasyonu

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Bolu'da yılbaşı öncesinde sahte alkol yapımında kullanılmak üzere 50 litre malzeme ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Timi tarafından Mengen ilçesinden gelen ihbar üzerine araştırma yaptı. Ekipler tarafından yapılan araştırma neticesinde Mengen ilçesinde bir adrese operasyon yapıldı. Ekipler tarafından yapılan operasyonda 40 litre saf etil alkol maddesi ve 10 litre alkol içerikli sıvı madde ele geçirildi. Yılbaşı öncesinde sahte alkol yapımında kullanılması öngörülen toplamda 50 litre madde nedeniyle bir kişi hakkında işlem yapıldı. - BOLU