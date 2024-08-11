Bolu\'da Şehir Girişinde Araç Denetimi

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Bolu'da şehrin giriş noktasında polis ekipleri tarafından araçlar didik didik aranarak denetim gerçekleştirildi. Kurallara uymayan sürücülere göz açtırılmadı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin giriş noktalarından biri olan D-100 kara yolu Tır Parkı mevkiinde denetleme yaptı. Uygulama noktasında otomobil sürücülerinin araçları TEM ekipleri tarafından didik didik arandı. Yaklaşık 2 saat süren denetimde 100'e yakın araç denetlendi. Kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı. Polis ekiplerinin denetimlerini devam ettireceği öğrenildi. - BOLU